Geen bezwaren tegen 130 km/h op A58 bij Rilland

Spectacu­lai­re daling aantal aangiften fietsen­dief­stal

7:00 VLISSINGEN - Het aantal mensen dat aangifte doet van fietsendiefstal is vorig jaar in Zeeland spectaculair gedaald. In 2017 noteerde de politie 852 aangiften, 427 minder dan in 2016. Dat betekent een afname van 33 procent, blijkt uit politiecijfers die datadienst LocalFocus van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) heeft ontvangen.