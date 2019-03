Geen bezwaren ingediend tegen afschieten honderden damherten

Hoge Raad: Rechtszaak dodelijk ongeluk Noordgouwe moet over

13:41 NOORDGOUWE - De rechtszaak over het dodelijke ongeluk twee jaar geleden in Noordgouwe moet over. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag. Het gerechtshof in Den Bosch heeft onvoldoende gemotiveerd dat de verdachte uit Dreischor het ongeluk ‘met opzet’ veroorzaakte.