Geen beter materiaal dan levende canvas, vindt de Vlissingse bodypainter Richard Nijboer

Jaap (77) uit Goes probeert het onvoorstel­ba­re: 1200 kilometer fietsen in 90 uur, met amper slaap

19:52 GOES - Hij mag dan enigszins breekbaar ogen, Jaap Bouman is hartstikke taai. De 77-jarige Goesenaar gaat komende week iets onvoorstelbaars doen: 1200 kilometer fietsen in 90 uur. Van Parijs naar Brest – in de punt van Bretagne – en weer terug. ,,Je weet nooit of je het gaat halen”, zegt hij. ,,Maar ik heb goede moed. Mijn voorbereiding was in elk geval beter dan ooit.”