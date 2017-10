Geen asbest bij jachtenbouwer Amels Holland

Dat heeft woordvoerder Arold de Vries van Damen Shipyards - waar het bedrijf onderdeel van is - zaterdagochtend bekend gemaakt. Damen maakte vrijdag al bekend dat er geen asbest is gevonden in dok 2 van Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen-Oost. Ook daar kunnen de 100 mensen weer aan de slag .

Vrijdag werd bekend dat bij de renovatie van de Arsenaaltoren in Vlissingen wel een kleine hoeveelheid asbest is vrijgekomen. In alle gevallen is het werk stilgelegd, omdat met asbest besmet straalgrit van Eurogrit is gewerkt. Het grit wordt gebruikt om verfresten, vuil of roest van een oppervlakte te stralen.