Gedoe met zomer- en wintertijd mag geen minuut langer duren

Dat vindt ook slaaponderzoeker Marijke Gordijn van de Rijksuniversiteit Groningen. De laatste jaren is er genoeg wetenschappelijk bewijs verzameld dat de zomertijd leidt tot slaaptekort. ,,Ik zie niet in waarom we onszelf ieder jaar weer voor de gek moeten houden.''



Dit weekend valt volgens de slaapexpert de hinder nog mee. ,,Gemiddeld is de biologische klok van mensen 24 uur en 12 minuten. Omdat we een klok hebben die wat langzamer loopt is het makkelijker als je er een uur bij krijgt. Dit weekend doe je het uur tussen 2 en 3 uur twee keer, de meeste mensen hebben daar geen enkel probleem mee.''