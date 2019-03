Gedichtenwedstrijd Slag om de Schelde

De gedichtenwedstrijd krijgt de titel ‘Message in a Bottle’. De tien beste gedichten worden tentoongesteld tijdens de opening van de herdenking op 31 augustus in Terneuzen. Anna de Bruyckere, Stadsdichter van Middelburg, verzorgt zes gedichtenworkshops verspreid over Zeeland en daagt leerlingen uit om deel te nemen. De scholen die meedoen zijn Odyzee Goes, Nehalennia Middelburg, Scalda (diverse locaties), Scheldemond College Vlissingen en Calvijn College Tholen.

Het thema is vrijheid. Een veteraan vergezelt de Stadsdichter en vertelt over zijn deelname aan een vredesmissie. Vervolgens wordt aan de leerlingen gevraagd om voor zichzelf in een gedicht op te schrijven wat vrede voor hen betekent. De gedichtenwedstrijd maakt deel uit van het programma Four Freedoms door het jaar heen. In 2019 is het 75 jaar dat de Slag om de Schelde plaatsvond.