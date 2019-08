Gedeputeerde wil geen ruzie maken over varend ontgassen

MIDDELBURG - De provincie houdt vol dat het varend ontgassen op de Zeeuwse vaarwegen al verboden is, zei gedeputeerde Dick van der Velde vandaag in de Statencommissie Ruimte.

Het provinciebestuur verbiedt sinds 2017 dat binnenvaarttankers al varend dampvormige restlading zoals benzeen lozen. Minister Cora van Nieuwenhuizen zegt dat de provincie niet over de rijkswateren gaat. In Zeeland zijn dat de voornaamste vaarwegen.

In een brief aan de Tweede Kamer maakte de minister vorige week duidelijk dat zij toewerkt naar een totaalverbod voor ontgassen in 2024. Tot die tijd kunnen schepen alleen in dunbevolkte gebieden ontgassen. Daaronder valt vrijwel geheel Zeeland, dat daarmee een gedoogzone wordt.

CDA-Statenlid Anton Geluk sprak vandaag zijn verbazing en bezorgdheid uit. ,,Geldt er nu wel of geen verbod in Zeeland? Is alles wat we hebben gedaan min of meer voor jan-met-de-korte-achternaam geweest?”

Op heterdaad

Van der Velde zei te betreuren dat het beeld nu ontstaat ‘dat ze in Zeeland lekker hun gang kunnen gaan’. ,,Ik huldig het standpunt dat ons verbod gewoon geldig is en dat politie ermee aan de slag kan gaan, indien nodig.” Schippers op heterdaad betrappen is volgens hem wel ‘een lastig verhaal’.