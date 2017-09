Gedeputeerde: 'Terneuzen meet met twee maten'

De getergde gedeputeerde velde een hard oordeel over de handelwijze van de gemeente Terneuzen. Die heeft laten onderzoeken of het juridisch is toegestaan dat er bijna 5 miljoen euro aan opbrengsten uit de tol van de Westerscheldetunnel worden gestoken in een kruispunt aan de Sloeweg. De viaducten die daar worden aangelegd kosten in totaal 20,1 miljoen euro. Terneuzen zou het geld liever gebruiken om de tol in de Westerscheldetunnel te verlagen of eerder af te schaffen.