Gedeputeerde: Ik adviseer u zich geen zorgen te maken over Thermphos

Er is meer zuivere fosfor aangetroffen dan voor de sanering werd verwacht, op het terrein woeden af en toe brandjes en bij de Statenleden heerste verwarring over de veiligheidscontouren die gelden voor gifwolken die zouden kunnen ontsnappen. ,,Niet alle risico’s lijken onder controle te zijn”, aldus Kees Bierens (VVD).

,,Het gaat gewoon goed”, reageerde De Bat. ,,Ik maak me totaal geen zorgen en ik kan u adviseren dat ook te doen.” De sanering ligt voor op schema, het is niet voor niets dat de brandweer is afgeschaald en er wordt volgens alle veiligheidsnormen gewerkt, gaf hij aan. Dat desondanks niet elk stoplichtje in de recentste voortgangsrapportage op groen staat, met name over de planning en de kosten, komt omdat verrassingen volgens hem nooit volledig zijn uit te sluiten.