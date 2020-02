Gedeputeerde: ‘Eendracht moet ons motto zijn, anders laten we ons uit elkaar spelen’

MIDDELBURG - Wil Zeeland echt profiteren van compensatie voor het mislopen van de marinierskazerne dan mag de eensgezindheid niet worden doorbroken. In de vergadering waarin alle Statenfracties dat vandaag betoogden, lieten ze meteen zien hoe moeilijk dat is.

Het was the day after. In de Statencommissie bestuur blikte de Zeeuwse politiek vrijdag terug op het Kamerdebat over de marinierskazerne. Dat begon goed, met keiharde woorden aan het adres van staatssecretaris Barbara Visser (VVD, Defensie), maar het Kamerdebat ‘ging als een nachtkaars uit’, zoals Kees Bierens (VVD) concludeerde. De bewindsvrouw die Zeeland bedroog, mag blijven zitten en het bleef volstrekt onduidelijk waarom de marinierskazerne niet naar Vlissingen kan verhuizen.

Eerst zien, dan geloven

De enige troost is dat de Tweede Kamer Zeeland ‘ruimhartig’ wil compenseren. Het is wel oppassen dat de provincie niet blij is gemaakt met een dode mus, waarschuwde Gerwi Temmink (GroenLinks). ,,Het is apart dat je als volksvertegenwoordiger tegen andere volksvertegenwoordigers in Den Haag moet zeggen: eerst zien en dan geloven”, verwoordde Bierens de Zeeuwse twijfels.

De afgelopen dagen was Zeeland eensgezind. Via tv-programma’s als Nieuwsuur, Buitenhof en Jinek kon Nederland zien hoe boos de Zeeuwen waren, van wie er ook nog eens 140 in Den Haag op de publieke tribune zaten. ,,Daar was men echt van onder de indruk”, aldus gedeputeerde Dick van der Velde (VVD). Om de beloofde compensatie binnen te slepen, moet dat zo blijven, betoogde hij. ,,Eendracht moet ons motto zijn, anders laten we ons uit elkaar spelen.”

Op eigen houtje