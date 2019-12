Gedeputeerde Anita Pijpelink kijkt terug op eerste half jaar: ‘Er was geen dag dat het niet over stikstof ging’

De Zeeuwse gedeputeerden Dick van der Velde en Anita Pijpelink zijn nu een half jaar bezig. Welke lijken van hun voorgangers troffen ze aan in de kast? En waar hebben ze het afgelopen half jaar de meeste tijd ingestoken? We vroegen het hen. Deel 2: Anita Pijpelink.

Op 29 mei mikte de Raad van State de regeling waarmee Nederland Europese stikstofregels omzeilde in de prullenbak. ,,Op 7 juni werd ik geïnstalleerd als gedeputeerde. Ik denk dat toen maar weinig mensen doorhadden wat die uitspraak van de Raad van State zou gaan betekenen.” Het land ging op slot, bouwprojecten kwamen stil te liggen. ,,Het was meteen menens. Onder hoge druk moest ik me dat dossier eigen maken. Alsof ik in een soort pressure cooker zat. Er is sindsdien geen dag voorbijgegaan dat het niet over de stikstof ging.”