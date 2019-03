Gebruik van ‘oortjes’ verboden tijdens Oosterscheldeloop in Goes

Verkeersru­zie begint bij Rotterdam en eindigt in Zierikzee: man uit Almere dreigt met knuppel

17:20 ZIERIKZEE - Een 34-jarige man uit Almere is gisteren aangehouden omdat hij iemand uit Renesse bedreigd had met een honkbalknuppel. Aanleiding was een verkeersruzie die begon op de A16, ter hoogte van Rotterdam en eindigde in Zierikzee.