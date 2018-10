Gebruik boerenverstand voorkomt veel ellende door brand

Rechters bezoeken Goesenaar in tbs-kli­niek

19:13 MIDDELBURG - Een 39-jarige Goesenaar R. D. zou donderdag in de rechtbank in Middelburg horen of de officier zijn tbs met dwangverpleging met twee jaar wilde verlengen. Althans, dat was de bedoeling. Maar D. voelde zich te ziek om vanuit het cellenblok naar de zittingzaal te komen; zijn advocaat mocht namens hem het verzoek tot verlenging aanhoren.