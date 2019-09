Geboortehuis Etty Hillesum in Middelburg te koop, plan voor museum

Op de gevel is al een plaquette bevestigd ter herinnering aan Etty Hillesum. Zij werd daar begin 1914 geboren in het Nederlands-joodse gezin van Louis Hillesum, leraar klassieke talen. Vier maanden later verhuisden ze naar Hilversum. Etty werkte tijdens de oorlog voor de Joodsche Raad in doorgangskamp Westerbork. In 1943 werd ze in concentratiekamp Auschwitz vermoord. Tijdens de oorlogsjaren hield ze een dagboek bij en schreef ze brieven. Een selectie van die persoonlijke notities werd in 1981 gepubliceerd onder de titel ‘Het verstoorde leven’. Het boek werd een wereldsucces.