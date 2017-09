Gaybrapad in Vlissingen officieel in gebruik

VLISSINGEN - De eerste regenboogzebrapad van Zeeland is zaterdagmiddag officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde met het doorknippen van een lint door de Vlissingse wethouder Josephine Elliott en Martin Verbeem, voorzitter van LHBT Netwerk Zeeland.

Het kleurrijke zebrapad bevindt zich ter hoogte van de ingang van CineCity in Vlissingen, waar vrijdag Film by the Sea begon. De bijzondere oversteek is ook in samenwerking met de Vlissingse bioscoop tot stand gekomen.

Een regenboogpad, ook wel gaybrapad genoemd, is bedoeld om aandacht te vragen voor diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgendermensen (lhbt'ers). In Vlissingen heeft D66, de partij van Elliott, het initiatief genomen.

Elliott zei veel vragen te hebben gehad over het waarom. ,,Mensen zeggen: het is toch al heel normaal, we hebben toch ook geen heterozebrapad?" Juist die reacties en de negatieve opmerkingen die op sociale media zijn geuit over het pad, onderstrepen volgens de wethouder alleen maar het belang ervan.

,,Daarom mijn complimenten aan de gemeenteraad, die bijna unaniem de motie heeft ondersteund om in Vlissingen een regenboogzebrapad neer te leggen", zei Elliott. ,,Hiermee laten we zien dat iedereen hier zichzelf kan zijn."