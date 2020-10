Gawege: ‘Op vakantie? Waar kun je beter zitten dan hier?’

Gawege. De ruis is er constant. Een plukje huizen ten zuiden van de autoweg A58, een kleiner plukje ten noorden. Nog geen dertig huizen in totaal. Naarmate je het viaduct nadert, wordt de ruis geraas. Met daar tussendoor verweven het ‘keduk keduk’ van de autobanden die over de dorpels van de overbrugging rijden. Of ‘keduk keduk keduk keduk’ als het een vrachtwagen is.

We stappen de tuin in van Gawege 40. ‘Even mijn man halen’, Jolanda Meeuwsen snelt naar binnen. ‘Ga maar aan de tuintafel zitten’. Jan Meeuwsen (1964) heeft een vrije dag. ,,Welkom in Gawege-noord”, zegt hij. Hoe ver zitten we van de A58 af? Tweehonderd meter, hooguit. ,,Je raakt gewend aan die auto’s”, zegt Jan. Twaalf jaar woont het echtpaar nu in Gawege. Jan is geboren op Oostdijk, tussen Krabbendijke en Kruiningen. Toen hij negen was, verhuisde zijn gezin naar de rand van Krabbendijke, ze hadden er een grote tuin. ,,We zijn buitenmensen”, wijzend op Jolanda. Samen konden ze een huisje huren op Duivenhoek, een gehucht meer richting Rilland en ook dicht bij de snelweg. Daar woonden ze zeventien jaar, er werden vijf kinderen geboren. Toen was het tijd om aan een grotere behuizing te denken. Ze kwamen op Gawege terecht, waar er nog twee kinderen bij kwamen. Jolanda was meteen weg van hun huis: ,,Ik kom uit Rilland en woon graag in de polder. Liever een oud huisje op het platteland dan een nieuw in het dorp.”