Gaten failliete ketens snel opgevuld in Middelburg en Goes

MIDDELBURG - De gaten die na faillissementen van landelijke winkelketens zijn ontstaan in Zeeuwse binnensteden, worden relatief snel weer opgevuld. Dat blijkt uit een rapport van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars over de Nederlandse winkelmarkt.

Dynamis zoomt in het rapport in op Middelburg, Goes en Terneuzen. Vlissingen, waar één op de vijf winkels leeg staat, is buiten beschouwing gelaten. Het adviesbureau signaleert dat een golf van faillissementen in 2016 heeft geleid tot forse leegstand in winkelstraten. Het bekendste voorbeeld was V&D. Nog steeds gaan er winkels op de fles, maar het aantal faillissementen neemt wel af.

Middelburg

In Zeeland valt op dat de gaten die omgevallen ketens hebben geslagen in de binnensteden, relatief snel weer zijn ingevuld. In Middelburg is modewinkel Studio Blique in het voormalige pand van Aktiesport gestapt en woonwinkel Industrieel huist nu in het pand waar Schoenenreus zat. In Middelburg staat 8 procent van de winkelpanden leeg. Dat betreft ruim 2100 vierkante meter winkelvloeroppervlak. De lege panden bevinden zich vooral in minder drukke winkelstraten. De toplocaties zijn zo goed als bezet, stelt Dynamis vast.

Hoewel veel voormalige V&D-panden al een tijd leegstaan, bestaan er gek genoeg weinig concrete plannen voor, signaleert het bureau. In enkele gemeenten is besloten panden te slopen, om te bouwen naar woningen of kantoren of op te splitsen om verhuurkansen te vergroten.

Goes

In Goes is dat laatste met succes gebeurd. Het kloeke pand aan het Schuttershof is in drieën geknipt. De Action, die aan de Houttuinen zat, is er al neergestreken. Binnenkort opent Vidrea Retail, de nieuwe eigenaar van de winkels van Charles Vögele, er een modewinkel. De derde huurder is slijterij Bie de Bolle, die verkast van Heinkenszand naar Goes. De bovenverdieping van de voormalige V&D krijgt een woonbestemming. Goes telt ongeveer evenveel leegstaande winkels (9 procent) als Middelburg. De hoge leegstand in de beste winkelstraten (13 procent) noemt Dynamis opvallend.

Terneuzen

In Terneuzen staat 17 procent van de winkels leeg, ook op de beste locaties. De voormalige Big Bazaar aan de Kersstraat staat bijvoorbeeld al vier jaar leeg. Het afgelopen jaar is wel bijna duizend vierkante meter verhuurd, waarin de vestiging van de K2 Adventure Store aan de Noordstraat een groot aandeel had. Aan de Kennedylaan verrijst niettemin een nieuw winkel- en appartementencomplex. Daar vestigen zich binnenkort Agrimarkt, Aldi, Jysk, Action en Carpetright.