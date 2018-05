Gasloos vakantiepark Roompot is verkoophit

KAMPERLAND - Het eerste gasloze vakantiepark van Roompot Vakanties in Kamperland is een verkoophit. De grootste vakantieaanbieder van Nederland heeft al ruim een kwart van de nog te bouwen 86 energieneutrale vakantiewoningen verkocht. Van de kopers komt 70 procent uit Nederland. De overige 30 procent zijn overwegend Belgen en Duitsers.

Veel kopers zien een 'groene' vakantiewoning als een duurzame investering. Door de lage rente en de ronkende economie steken mensen steeds vaker hun spaargeld in (recreatief) vastgoed. ,,Gasloos en een laag energieverbruik is duidelijk de trend. De belangstelling is enorm. In één weekeinde hebben we meer dan 25 procent van de duurzame en energiezuinige vakantiewoningen in Roompot Water Village verkocht. Het is fijn als je de verkoop zo kunt starten'', zegt Marc Riemens, Head of Sales van Roompot Projects. De woningen kosten tussen de 173.950 en 260.000 euro exclusief btw. De grond wordt eigendom van de koper. De bestemming is recreatief. Eigenaren mogen er niet permanent wonen.

De bouw van de 86 gasloze vakantiewoningen in het nieuwe Kamperlandse park, pal naast het bestaande Roompot Beach Resort, begint in oktober. Voor 1 juli 2019 moet Roompot Water Village klaar zijn. De woningen waarvan het gros aan waterpartijen ligt, worden met duurzame materialen gebouwd. Ze worden verwarmd via warmtepompen, zodat er geen gasaansluiting nodig is. In combinatie met zonnepanelen op het dak wordt de vakantiewoning energieneutraal. ,,Het zogenoemde nul-op-de-meter'', zegt Riemens. Of gasloze resorts de trend worden bij Roompot kan hij niet voorspellen. ,,Duurzaam bouwen zal ook in onze branche toenemen.''

Het groene concept voert Roompot in het hele park door. Aan de rand van het resort komt een centraal parkeerterrein dat voorzien is van laadpalen voor elektrische auto's. Het park zelf is autoluw en wordt groen en duurzaam ingericht. Roompot kiest daarbij voor streekeigen beplanting die geen chemische onkruidbestrijding behoeft.

Roompot Water Village verrijst westelijk van Roompot Beach Resort, vlakbij de Oosterschelde. De gebruikers van de woningen kunnen gebruikmaken van de uitgebreide voorzieningen van Roompot Beach Resort. Daar bevinden zich onder meer een subtropisch zwemparadijs, diverse restaurants, een beachclub en een jachthaven. Ook het strandje van Roompot aan de Oosterschelde ligt op loopafstand.