Garnalenvisserij ook gedupeerd door Europees pulsverbod

Middelbur­ger ramt geparkeer­de auto en is rijbewijs kwijt

15:14 NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Een 38-jarige Middelburger moest woensdagavond zijn rijbewijs inleveren. Hij was op de Molendijk in Nieuw- en Sint Joosland tegen een geparkeerde auto aangereden. Een blaastest wees uit dat hij te veel had gedronken.