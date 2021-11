Garnalenvisser mag rest van het jaar Westerschelde niet op: ‘Als niets meer kan, houdt het op den duur op’

Het ministerie heeft de garnalenvisserij gesloten, omdat er inmiddels meer uren in de Westerschelde is gevist dan de vergunning toelaat. Eind augustus werd om dezelfde reden de visserij in de Oosterschelde al gesloten. Ook de Vlakte van de Raan dreigt op korte termijn dicht te gaan.

Voor Verschelling betekent de maatregel een voortijdig einde van het seizoen. ,,Op de plaatsen waar we nog wel heen mogen, vangen we niets. Of we moeten heel ver weg gaan. Dat was ik niet van plan. Van ellende ben ik maar naar binnen gevaren.”