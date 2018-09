Garnalen nog niet echt goedkoper ondanks superaanvoer

Advies aan overheid: trek Damen Schelde voor

13:48 VLISSINGEN - De regering moet Nederlandse marinebouwers voortrekken. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De in Vlissingen gebouwde marineschepen behoren tot de beste ter wereld en zijn relatief goedkoop. Toch staat het Nederlandse marinebouwcluster - waarvan Damen Schelde in Vlissingen de kern is - onder druk, onder meer omdat buitenlandse overheden hun marinebouwers voortrekken.