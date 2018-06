Gangmakers warmen kroeg vast op

PollVLISSINGEN - Tegenwoordig begint een stapavond pas in het holst van de nacht. De Gangmakers brengen daar verandering in. Nu ook in Zeeland.

De ouderen weten het zich nog wel te herinneren: vroeger zaten de cafés op vrijdag om 22.00 uur al vol. De afgelopen jaren zagen horecaexploitanten met lede ogen hoe het steeds later druk en gezellig werd. ,,Elk jaar met een half uurtje", verklaart Johanan Fraanje van Dutch Entertainers Events & Concepts. ,,Het is nu heel normaal om pas om een uur of één 's nachts naar de kroeg te gaan. Veel mensen hebben dan thuis al ingedronken." Het probleem: ,,Mensen vinden het vervelend om een lege zaak binnen te stappen. Ze willen niet de eerste zijn. Via social media als Facebook horen ze van mensen die al op stap zijn dat het ergens nog niet druk is. Dan blijven ze er nog even weg. Zo ontstaat een vicieuze cirkel."

Met De Gangmakers wil Dutch Entertainers een ommekeer tot stand brengen. En dat lijkt te lukken. De Gangmakers is een 'society' (een club waarvan je via een app lid kunt worden) voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Horecagelegenheden kunnen de leden inzetten om uitgaansavonden te kickstarten. In ruil voor hun aanwezigheid mogen ze één, twee gratis rondjes weggeven aan vrienden.

Volledig scherm Bedrijfsleider Ricky van Oost van El Torro in Goes: 'Eerst was ik wel sceptisch. Ik dacht; je geeft ze iets, dus ze besteden minder. Dat blijkt niet zo te zijn.' © Johan Van Der Heijden

Voor bedrijfsleider Ricky van Oost van El Torro in Goes, nu vier maanden geleden ingestapt, is het concept geslaagd. ,,Je kunt er je eigen invulling aan geven. Wij zijn een nachtzaak en alleen open op donderdag, vrijdag en zaterdag. Bij ons kunnen Gangmakers alleen op de zaterdagen terecht. De week ervoor, vanaf zondag, kunnen ze via de app aangeven of ze komen. Andere gangmakers kunnen zien wie er gaan en aanhaken. Zo kun je altijd met een groepje gaan. Dat vinden mensen prettig. De gangmaker kan niet-leden meenemen in groepjes tot ongeveer acht personen en hij mag daarvoor twee keer een gratis rondje halen. Dat werkt. Mensen komen eerder binnen, enthousiast en nuchter, want ze weten dat ze de eerste drankjes gratis krijgen. Kan ook fris zijn; hoe dan ook is De Gangmakers alleen voor 18 plus, dus hoeven we niet op het leeftijdscriterium voor alcohol te letten. Eerst was ik wel sceptisch. Ik dacht; je geeft ze iets, dus ze besteden minder. Dat blijkt niet zo te zijn. De klanten zijn in totaal langer aanwezig. En omdat ze zich aanmelden, leer je ook de namen bij de gezichten kennen."

In Zeeland hebben De Gangmakers nu voet aan de grond in Goes (El Torro, Café Nationaal), Vlissingen (De Concurrent, Speyk, Triple Blond) en Middelburg ('t Fust, De Heeren en Die Lange). Uitbreiding naar Terneuzen en Renesse/Zierikzee zit nog in het vat, verklapt Johanan Fraanje.

Tegenwoordig gaan we vroeger op pad

Hoe meer mensen, hoe meer vreugd, is het motto van Marcel Schot. De achttienjarige Vlissinger is sinds een maand Gangmaker bij Triple Blond. ,,Een paar vrienden van me zijn lid, zo ben ik er in gerold. Ik ga zelf regelmatig stappen. De eindexamens op Scheldemond zijn achter de rug, ik heb er nu alle tijd voor! Favoriete kroegen? Eigenlijk alleen maar Triple. Daar gaat iedereen naartoe die ik ken. Op de donderdag veel HZ-studenten, op zaterdagen een wat gemengder publiek. Er gaat niet vaak een week voorbij dat ik er niet even ga kijken. Meestal spreken we bij iemand af en nemen daar alvast een drankje. Daarna gingen we als groepje ergens tussen middernacht en 1 uur van huis en uiterlijk 1 uur waren we er. Tegenwoordig gaat de groep uiterlijk om 23 uur op pad. Ook wel eens vroeger. Mijn ouders vertellen altijd dat mensen vroeger rond 9 uur de kroeg al in gingen. Dat komt niet terug, dat geloof ik niet. Maar als wij binnenkomen, met een mannetje of vijftien, is het gelijk gezellig. En niet pas om 1 uur."