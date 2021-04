Gaat de zorg na corona in één adem door? Vergeet het maar: ‘Collega’s zijn toe aan rust en vrije tijd’

Er is iets geks aan de hand. Buiten de muren van de ziekenhuizen gaat het over terrassen, publiek op tribunes en vakantie vieren. Maar binnen staan mensen soms te janken van de stress. Ze werken zich uit de naad en springen bij waar het kan en moet. Ook al zijn ze vrij. Want ja, je laat je collega’s niet stikken. Die staan er ook als jij in de shit zit. Dan maar even geen dag met het gezin. Dát is wat er nu gebeurt. Mensen in de zorg zijn uitgeput. Daarom moet er een herstelplan komen, vinden organisaties van artsen en verpleegkundigen. Om personeel voor te bereiden op de situatie na corona. Want dán moeten ze ellenlange wachtlijsten gaan wegwerken. Hoezo rust?