Gaat de ijsbaan in Krabbendijke dan toch nog open?

Tocardo gered, ge­tij­den­cen­tra­le in Oos­ter­schel­de­ke­ring blijft draaien

16:46 VLISSINGEN - Tocardo, het bedrijf dat de getijdencentrale in de Oosterscheldekering heeft gebouwd, is gered. Een groep Nederlandse investeerders stopt geld in het in januari failliet verklaarde bedrijf. Van de twintig personeelsleden, blijven er vijftien.