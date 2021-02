Gaan we op herhaling en leidt de gedeputeerde van 2021 de gedeputeerde van 2041 rond?

GRAAUW - De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Exact twintig jaar geleden liep Jo-Annes de Bat als student bestuurskunde stage bij de Goese wethouder Charles Linssen. Nu neemt hij als gedeputeerde de 19-jarige Paul de Vries uit Kapelle acht weken op sleeptouw. Is hij de gedeputeerde van 2041? ,,Ik weet niet of dat op mijn pad komt", zegt hij aarzelend.

Ook de stage van De Bat haalde destijds de krant. Als 20-jarige student zei hij heel beslist dat hij niet de ambitie had om wethouder te worden. Ambtenaar in Brussel, dat leek hem wel wat. Nog geen tien jaar later was hij wethouder in Goes. ,,Daar heeft Charles Linssen me nog vaak aan herinnerd", grinnikt hij.

Op werkbezoek in Graauw

Net als De Bat destijds mag Paul bijna overal meekijken. ,,Behalve bij de vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Die zijn vertrouwelijk. Voor de rest loop ik met alles mee. Mijn studie bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit is best wel theoretisch. Hier krijg ik hele tastbare dingen te zien. Ik zie ook veel verschillende mensen uit mijn eigen provincie. Het is van alles wat. Van industrie tot en met sport.” Zo was hij afgelopen week - online - bij een overleg met staatssecretaris Mona Keijzer en liep hij een dag later mee op een boerenbedrijf in Graauw, waar De Bat een werkbezoek bracht.

Paul had geen betere periode kunnen kiezen, aldus de gedeputeerde. ,,Iedereen is op dit moment bezig met de verkiezingen. Dit is voor Zeeland het moment om de aandacht te trekken van de landelijke politici. Het is mooi om dat van dichtbij mee te maken."

En of we ooit op Paul de Vries kunnen stemmen? ,,Ik weet nog niet of ik een ambtelijke of een politieke functie wil", klinkt het als een echo van twintig jaar geleden.