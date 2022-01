Gaan we het anders doen dit jaar of blijft alles bij het oude?

Netter en minder bloot

De kleding gaat het komend jaar veranderen. ,,Het wordt allemaal wat gekleder", zegt José Dekker van De Boulevard in Haamstede. ,,De mode voor de komende tijd is minder bloot en vooral minder strak, minder ingesnoerd. Wat meer naar het Franse modebeeld of de Marine-look.” Met andere woorden: we gaan ons weer netter aankleden. Weg met die vormeloze shirts of flodderige korte broek. Daarvoor in de plaats komt de blouse met mooie details op een bermuda of broek met uitlopende pijpen in een nette stof. Ook de jurken en rokken blijven het modebeeld bepalen. Wat terugkomt is de kenmerkende Bretonse streep in truien en shirts. ,,En we zien veel dunne breisels. Truien die je losjes over de schouder draagt en kan aantrekken als het kouder wordt.”