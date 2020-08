Ga niet zwemmen bij strand in Kamperland; er drijven dode vissen en krabben

Foodfoto­graaf Nikki Ruysse­naars uit Renesse laat Schouwse horeca shinen op je beeld­scherm

15 augustus RENESSE - Wie op vakantie is in Renesse en ergens een hapje wil eten, zoekt niet langer via Google naar websites van eetgelegenheden, maar checkt #renesse op Instagram en scrolt zelf even langs de restaurants. En dus is het belangrijk geworden om mooie foto's te delen. Nikki Ruyssenaars gooide het roer om en werd fulltime foodfotograaf. Dat kan nergens beter dan op haar eigen horeca-eiland Schouwen-Duiveland.