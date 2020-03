‘Ga niet googelen, nu moet je echt naar de deskundigen luisteren’

Mogen we tijdelijk decemberze­gels op een kaart plakken? PostNL wordt overspoeld met vragen

16:29 VLISSINGEN - Kan de post niet even gratis worden, nu corona normaal sociaal contact verhindert? Of mogen we tijdelijk decemberzegels plakken? Dat zou fervente kaartjesschrijver Elly van der Bliek uit Vlissingen wel eens willen weten. Ze is niet de enige. PostNL wordt overspoeld met dit soort vragen en verzoekjes.