Ga je in Zeeland maar af en toe met de bus? Dan heb je pech

Click & Collect is doekje voor het bloeden

8:30 Precies in de week dat de vorst mensen dichter bij de kachel en de verwarming doet kruipen, mogen winkeliers een afhaalloket openen. Buiten, want het toestaan van click & collect - bestellen en afhalen - betekent niet dat de winkeldeuren opengaan. Het is weer een van die wrange wendingen waarop we de laatste weken worden getrakteerd.