FvD wil Zeeuwse lobby voor bouw kerncentrale

De Franse energiereus toonde onlangs interesse om in Nederland een kerncentrale te bouwen. Met name omdat een meerderheid in de Tweede Kamer de C02-vrije stroom die kernenergie levert nodig denkt te hebben om klimaatdoelen te halen. Het kabinet onderzoekt vooralsnog levensduurverlenging van de kerncentrale in Borssele. De bouw van nieuwe kerncentrales heeft Den Haag tot nu toe over gelaten aan energiebedrijven. Geen enkele marktpartij was er gezien de kosten en de ontwikkeling van de energieprijzen voor te porren. Tot nu.

EDF was tien jaar terug in beeld voor de bouw van een tweede kerncentrale bij Borssele maar de energiemarkt stortte in. EDF kent de situatie in Nederland en Zeeland. Het bedrijf is ook voor de helft eigenaar van de gasgestookte Sloecentrale. EDF wil nu graag praten met de Nederlandse overheid over de bouw van een kerncentrale en met name over overheidsbijdragen. Een kerncentrale bouwen vergt een investering van ruim boven de 20 miljard euro.