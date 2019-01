Fusie Muziekpodium Zeeland en Zeeuwse Concertzaal in de maak

Voorzitter Jikkie van der Giessen van de Zeeuwse Concertzaal wil dat uiterlijk 1 juli duidelijk is of de fusie doorgaat. ,,Wij willen die fusie. Wij geloven erin. Als we maar één directeur nodig hebben en we zitten op één locatie, dan bezuinigen we op de overheadkosten. Dat geld komt ten goede aan de programmering. Het is een fusie of niks. En geen fusie is de slechtst mogelijke optie voor Zeeland.”