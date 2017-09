Fruittelers mogen doorknallen met anti-hagelkanon

Stormschade in Middelburg: Boom valt op auto

9:16 MIDDELBURG - Aan het Molenwater in Middelburg is woensdagochtend vroeg een grote boom omgewaaid. Die viel bovenop een auto en tegen de gevel van een woning. Meerdere ruiten van het huis zijn beschadigd. De boom ligt dwars over de weg. Politie en brandweer zijn ter plaatse om hulp te verlenen. Voor zover bekend, is niemand gewond geraakt.