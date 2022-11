Fruitshop failliet, vestigingen Middelburg, Goes en Kapelle direct gesloten

,,We hebben faillissement aangevraagd en dat is ook uitgesproken”, zegt eigenaar Michael de Visser. ,,In drie jaar tijd zijn we van een gezond bedrijf naar een ongezond bedrijf gegaan. Eerst was er de coronatijd, die heel zwaar was en waarin we geen enkele steun kregen. Maar dit voorjaar dacht ik dat we er bijna bovenop waren.” En toen begonnen de prijzen te stijgen. ,,De kosten voor gas, licht en water zijn op sommige locaties drie keer zo hoog geworden. En de prijzen voor transport zijn verdubbeld.”