Front om afgraven oude dijk Hedwige te stoppen

Om die vraag te beantwoorden hebben politieke partijen en maatschappelijke organisaties begin deze week de koppen bij elkaar gestoken. Op initiatief van de SP kwamen ze samen in Graauw om te brainstormen over acties tegen het afgraven van de dijken. Ger van Unen was verrast door de grote opkomst. ,,Er waren wel 35 mensen. We moesten er stoelen bijzetten.”