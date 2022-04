From Zeeland with love: busje vol eten en medicijnen voor de oudjes in Mykolajiv

Maandag 4 april, 4.00 uur. B & B Westerschelde, Vlissingen Het is nog pikdonker als Gerard Ruedisueli de deur dicht trekt van zijn B&B Westerschelde in Vlissingen en in het bestelbusje van boerderijwinkel Landlust stapt. De tank zit vol. ,,Kunnen we weer 700 kilometer mee rijden. Oók een cadeautje van Landlust”, zegt de 68-jarige Vlissinger dankbaar. ,,Dat scheelt een hoop geld. We hebben 5500 euro ingezameld voor Oekraïene en dat moet ook allemaal daar terecht komen. D’r mag niks aan de strijkstok blijven hangen. Hotel, koffie onderweg, we betalen het allemaal uit eigen zak.”