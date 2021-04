Frits Barend herdenkt op 4 mei in Vlissingen: ‘Mijn ouders zijn door een Nederlandse verraden, maar door een Duitser gered’

,,Klopt! Dat leggen wij in ons boek uit. Als zogenaamde BN’er kun je niet verborgen houden dat je joods bent, was haar gedachte. ‘En dat mag je je familie niet aandoen, dat ze last krijgen van jouw afkomst. Luister nou toch eens!’, zei ze tegen mij. Als mensen aan haar vroegen of ze trots op mij was, zei ze: ‘Wat heb ik eraan? Straks overkomt hem nog wat, of zijn kinderen.’ Ik vrees dat ze een beetje gelijk heeft gekregen. Marijke en ik zijn opgegroeid in de jaren zestig; wij waren ervan overtuigd dat de tijd van het antisemitisme nooit terug zou keren. Mijn dochter Barbara deelde eens snoep uit op school. Toen zei een kind tegen haar: ‘Ik wist niet dat joden konden delen.’ Krankzinnig. Dat Nehalennia-scholieren in Middelburg een spandoek boven de ingang van hun school ‘Schularbeit macht spass’ ophingen zonder enige associatie met het bord ‘Arbeit macht frei’ bij de ingang van Auschwitz, neem ik de leerlingen niet eens kwalijk. Die ondoordachte actie toont het belang van misschien wel verplicht onderwijs over de holocaust, over uitsluiting.”