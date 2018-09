Friezen lijken op Zeeuwen: nuchter, recht door zee, 'ja' zeggen is ja doen

Janita Verhage is grote verrassing bij afsluiting ringrijsei­zoen

10:06 GRIJPSKERKE - De laatste wedstrijd ringrijden van dit seizoen is zaterdag gehouden in Grijpskerke. Er deden 28 mensen aan de wedstrijd mee. Teun Dingemanse werd dagkampioen. Hij stak als enige 30 ringen. De verrassing van de dag was de winnares van de 1e beker, Janita Verhage. Arjo Francke was de sterkste in de kamp om de pollepel.