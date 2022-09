Frietreus McCain neemt Reimerswaalse producent van groentesnacks over. ‘We kunnen zo sneller groeien’

Everarda Slabbe­koorn uit Kapelle stond 12 uur in de rij voor The Queen: ‘Het was het waard!’

Twaalf uur lang stond Everarda Slabbekoorn uit Kapelle in de rij om de laatste eer te bewijzen aan koningin Elizabeth. ,,Het was het waard, absoluut", zegt de 39-jarige, die sinds tien jaar in Londen woont.

18 september