Freek de Jonge schrijft Geschenk van de Week van het Zeeuwse Boek

Het boek wordt tussen 25 oktober en 4 november cadeau gedaan in de boekhandel bij besteding van minimaal 15,- euro. In die periode toert De Jonge met zijn nieuwste theaterprogramma - ook getiteld 'Ben ik een Zeeuw?'- door Zeeland. De cabaretier woonde in de jaren zestig in Goes, waar zijn vader predikant was.