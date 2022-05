Frauderende accountant uit Clinge mag zijn berechting in vrijheid afwachten

De C., een accountant en fiscaal econoom, wordt ervan verdacht in de periode 1 september 2014 tot en met 18 oktober 2021 in onder andere Clinge, Hulst en Terneuzen te hebben gefraudeerd met zorgovereenkomsten en persoonsgebonden budgetten. Ook wordt De C. vervolgd voor gewoontewitwassen. In totaal zou het gaan om een bedrag van één miljoen euro. De C. heeft alles bekend. Mogelijk komen daar nog een aantal andere feiten bij, zoals hypotheek- en verzekeringsfraude.