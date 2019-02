Fraude met tachograaf steeds moeilijker op te sporen

Rusttijden

Wat nu opvalt is dat fraudeurs steeds ingewikkeldere methodes vinden om met de tachograaf te rommelen. Ze gebruiken printplaten en passen de software aan. Uit controles in 2017 en 2018 blijkt dat tussen de vijf en dertig procent van de chauffeurs of hun werkgevers frauderen. In oktober 2017 werd in Zeeland gecontroleerd. Van vijf procent bleek de tachograaf niet in orde te zijn. In België is van een kwart van de vrachtwagens het apparaatje niet in orde.