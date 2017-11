Franse petitie tegen elektrisch vissen door Nederlandse kotters

Zeeland werd laat geïnformeerd over explosie Gent

9:32 TERNEUZEN - Zeeland is laat geïnformeerd over de zware ontploffing bij de Gentse staalfabrikant ArcelorMittal enkele kilometers over de grens langs het Kanaal Gent-Terneuzen. Bij de explosie die maandagmiddag even na drie uur plaatsvond, zijn een dode en twee zwaargewonden gevallen. Er was ook even sprake van dat er mogelijk gif was vrijgekomen.