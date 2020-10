Franse energiereus wil kerncentrale bouwen in Nederland

PARIJS - De Franse elektriciteitsreus EDF is ‘zeer geïnteresseerd’ in het bouwen van een nieuwe kerncentrale in Nederland. Dat zegt Vakis Ramany, vice-president van EDF en verantwoordelijk voor de nieuwe, internationale nucleaire projecten van het bedrijf.

Tot nu toe reageerden energiemaatschappijen afwijzend op de suggestie voor een nieuwe kerncentrale. Vooral vanwege de hoge kosten (ruim tien miljard) en de angst dat het politieke tij keert.

Ramany: ,,Nederland heeft al ruim een jaar onze warme belangstelling. Wij volgen de maatschappelijke en parlementaire discussie op de voet. We hebben vorig jaar op de algemene conferentie van het Internationaal Atoom Energie Agentschap in Wenen met enkele vertegenwoordigers van jullie regering gesproken en contact gehouden.”

Borssele

EDF was tien jaar terug in beeld voor de bouw van een tweede kerncentrale bij Borssele maar de energiemarkt stortte in. ,,We kennen Borssele dus goed. Maar het is aan jullie regering een plek aan te wijzen. Wij vinden het vooral belangrijk dat de mensen in de omgeving het zien zitten.” De twee andere plaatsen die jaren geleden in Nederland zijn aangewezen als mogelijke plekken voor kerncentrales, zijn Eemshaven in Groningen en de Maasvlakte bij Rotterdam.

Quote Wij vinden het vooral belangrijk dat de mensen in de omgeving het zien zitten Vakis Ramany, vice-president EDF

Situatie stabiel genoeg

Ramany noemt het ‘interessant’ dat de VVD in Brabant nadrukkelijk om een centrale heeft gevraagd. ,,Wij houden dat in de gaten. Ik snap het goed. Een kerncentrale zorgt voor investeringen en banen, het is een enorme boost voor de lokale economie.” EDF acht de situatie in Nederland stabiel genoeg. ,,Dat laatste is erg belangrijk want de ontwikkeling van een kerncentrale duurt zeker tien, vijftien jaar.” Hij wijst op de klimaatdoelen: in 2050 mag er geen broeikasgas meer de lucht in: ,,We hebben een gezamenlijk belang.”

Volledig scherm Vakis Ramany, vice-president van het Franse energiebedrijf EDF en verantwoordelijk voor de nieuwe, internationale nucleaire projecten van het bedrijf. © EDF VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei in september graag overheidsgeld te investeren als dat bedrijven over de streep trekt. Na een motie met die strekking houdt minister Eric Wiebes nu een marktverkenning. Wat verwacht EDF? ,,Alles draait om het vertrouwen in zo’n grote investering. Belangrijk is een goede, vooraf afgesproken prijs voor de energie die na alle inspanning geleverd gaat worden. Zo weten we voor de komende 43 jaar in Groot Brittannie de prijs. Verder is kernenergie zeer concurrerend maar de aanvang vraagt veel tijd en geld. Het is belangrijk dat de regering de voorwaarden schept om die investering aantrekkelijk te maken.”

Veiligheid

Wat zegt de EDF-topman tegen de mensen die bezorgd zijn over de veiligheid in ons land? ,,Onze nieuwe EPR technologie heeft zich bewezen en voldoet aan de hoogste veiligheidsnorm, iets waarin Frankrijk, Groot-Brittannie, Finland en China al hun vertrouwen hebben uitgesproken.” Staat er over ruim twintig jaar een kerncentrale in Nederland? Ramany: ,,We willen daar dolgraag aan werken, als de regering ons uitnodigt.”

EDF heeft in Frankrijk 18 kerncentrales, en bouwt aan een nieuwe generatie EPR-kernreactors (derde generatie en hoge drukreactor) in onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië, ook China volgt binnenkort. Binnen de EU wordt in veertien landen kernenergie geproduceerd. In 2019 waren kerncentrales goed voor ruim 25% van de totale elektriciteitsproductie in Europa (EU).