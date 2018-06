Frans zeebiggetje is een ware plaag voor Nederlandse vissers

update Mariniers­ka­zer­ne Vlissingen kostte tot nu toe al bijna 40 miljoen

14 juni DEN HAAG - Het ministerie van Defensie bekijkt waarom in de eerste helft van dit jaar mariniers voortijdig de dienst hebben verlaten vertrokken. Dit schrijft staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) in antwoord op vragen van het GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks over de mogelijkheden om het besluit om een nieuwe kazerne voor de mariniers in Vlissingen terug te draaien. GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks is ontevreden over de ontwijkende antwoorden op haar kritische Kamervragen.