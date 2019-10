Frankrijk loopt warm voor friterie van Yvonne uit Souburg; de frikandellen zijn niet aan te slepen

VLISSINGEN - Ze mag dan wel in Zuid-Frankrijk wonen, de Souburgse Yvonne bakt haar frieten nog altijd op haar eigen manier. Dat betekent dat ze alleen Zeeuwse aardappels gebruikt, ze zelf schilt en op de ouderwetse manier bakt in rundervet. ,,De Fransen vinden het geweldig.”

Yvonne Versluis-Kopmels (49) verhuisde twee jaar geleden haar man en zoons achterna naar de Franse plaats Montayral. Haar dochter en 85-jarige vader Wim Kopmels verhuisden met haar mee. Ze nam de zorg voor hem op zich, maar toen hij na een jaar overleed, viel ze in een gat. ,,Ik heb in Nederland altijd als receptioniste gewerkt, maar als je de taal niet goed machtig bent, is dat moeilijk.Toen ben ik gaan zoeken naar iets dat ik leuk vind.”

Volledig scherm Nederlanders aan de Zeeuwse friet. © Friterie Chez Yvonne

Yvonne is in juli van dit jaar begonnen met haar friterie. De burgemeester hielp haar aan een groot pand met veertig zitplaatsen binnen en nog eens zoveel plekken op het terras. Ondanks dat de Nederlandse vakantiegangers nu het land uit zijn, loopt haar zaak als een trein. ,,Veel Nederlandse toeristen waren sceptisch en zeiden: ‘We hopen dat je volgend jaar nog bestaat’. Maar ik heb er altijd vertrouwen in gehad dat dit concept zou werken. Tachtig tot negentig procent van de frikandellen die ik verkoop zijn voor Fransen. Ze zijn niet aan te slepen. Ik verkoop er soms wel veertig per dag.”

Ook de Zeeuwse aardappels vallen goed in de smaak. ,,Ik gebruik graag Zeeuwse aardappels vanwege de goede kwaliteit en omdat ik het gewend ben om daarmee te werken. Het is soms wel lastig om ze hier te krijgen.‘’ Ze schilt alles met de hand, tot wel 75 kilo per dag. Ze heeft inmiddels hulp in de bediening, maar duldt nog geen hulp van anderen in de keuken. ,,Mijn zaak heet Chez Yvonne, het is mijn naam die op de deur staat. Dan vind ik dat klanten die na een maand terugkomen precies hetzelfde voorgeschoteld moeten krijgen als de laatste keer. Dat is soms wel pittig als je zes dagen per week open bent van 11.00 tot 21.30 uur.”

Frikandel special

De menukaart bij Chez Yvonne is niet veel anders dan bij de gemiddelde frietzaak in Nederland, behalve dan dat er brochettes op staan. Een kroket heet gewoon een kroket, een frikandel een frikandel. Maar wil je er mayonaise, ketchup en uitjes op, dan bestel je een frikandel special. Yvonne heeft gemerkt dat de Fransen blij zijn dat ze de hele dag door bij haar terechtkunnen. Dat is bij de meeste restaurants niet het geval. Ook eten ze niet zoals veel Nederlanders één snack met friet. Yvonne: ,,Ze houden soms complete proeverijen. Dan bestellen ze naast friet zo tien snacks. Ik heb ook al eens haring en rookworst geïntroduceerd. Ook dat vonden ze geweldig.”