Frank Boeijen krijgt zelfs de hardnekkigste kletskousen even stil

Leerling (17) gestraft door Calvijn College na inschake­len YouTube-show: 'Ik wilde gewoon mijn punt maken'

5 september GOES - De 17-jarige leerling die het online programma #BOOS inschakelde om de strikte kledingvoorschriften op het Calvijn College in Goes aan de kaak te stellen, mag anderhalve week niet op school komen. Hij moest excuses maken aan de hele school. ,,Mijn doel was gewoon om mijn punt te maken.”