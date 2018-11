Franca Treur wint Zeeuwse Boekenprijs 2018

Ongemakkelijk

Is dat talent?, vroeg Wagendorp. ,,Het is vooral hard werk”, verzekerde Treur de toehoorders. Hoor nu mijn stem gaat veel dieper dan Dorsvloer vol confetti. Een baan en je liefdesleven achterlaten om jezelf te gaan zoeken en vervolgens terug te keren in dat reformatorische milieu, is een mentale pirouette. Treur: ,,In mijn debuutroman heb ik niet alle vragen beantwoord. Als je een groep, in mijn geval een streng gereformeerd milieu, verlaat, is dat in feite een oordeel over diezelfde groep. Hoe ongemakkelijk dat gevoelsmatig ook is, je moet het er wel over hebben. Ik probeer mijn vroegere en huidige wereld in dit boek te verenigen.” Daarmee is het nog geen zware kost geworden, omdat Treur er ook een flinke dosis humor in heeft gestopt.