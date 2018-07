Beveiliger krijgt vuistslag in Renesse

7:44 RENESSE - In een café in Renesse is woensdagavond een beveiliger vlak voor sluitingstijd mishandeld. De beveiliger verklaarde dat hij vanuit het niets een vuistslag kreeg van een man. Meerdere getuigen hebben een verklaring afgelegd, waarna de verdachte op straat kon worden aangehouden. Hij is naar gevangenis Torentijd gebracht.