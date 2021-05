Foutje bedankt: Terneuzen ligt volgens GGD nu óók op Schouwen-Duiveland

poll Harold strijdt voor meer ‘salaris’ voor Zeeuwse politici. Waarom jij er ook wat aan hebt

4 mei MIDDELBURG - Ze zijn met zijn 39-en. Vol vuur controleren ze of de regering van Zeeland geen gekke dingen doet. Ook bepalen ze waar windmolens komen, of bussen rijden. Dat vreet tijd. Zo’n 22 uur per week, naast hun normale baan. Daar zullen de Zeeuwse Statenleden dus vast dik voor betaald worden. Nou, niet dus. ,,Per uur krijgen we minder dan voor een krantenwijk.” Daarom willen ze meer.