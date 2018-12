Foutenreeks bracht duikers bij Zeelandbrug in levensgevaar

ZIERIKZEE - Een reeks aan fouten heeft in september het leven van een aantal duikers bij de Zeelandbrug in gevaar gebracht. Dat blijkt uit onderzoek naar het incident waarbij overigens niemand gewond raakte.

Pijler 1 van de Zeelandbrug bij Zierikzee is ‘een van de bekendste en drukst bezochte duikstekken van Nederland', aldus het onderzoek dat de provincie vandaag heeft gepubliceerd. Die dag waren er twintig duikers in het water, van wie tien bij de pijler. Enkelen van hen kregen onder water twee elektrisch bediende palen van negen meter lengte rakelings langs zich heen. Een werkschip liet die zakken om meer stabiliteit te krijgen.

Misverstanden

Veiligheidsdeskundigen van de provincie en de betrokken aannemer hebben onderzocht hoe het mogelijk was dat het werkschip niet wist dat er duikers in het water waren. Ze zijn een reeks van misverstanden en fouten tegengekomen.

De provincie zette de afgelopen zomer 33 van de 54 pijlers van de Zeelandbrug opnieuw in de verf. Aan de eerste twee pijlers aan Zierikzeese kant was half augustus gewerkt. Toen gold een duikverbod. Aan de wal stond een waarschuwingsbord dat duikers daarop attendeerde.

Waarschuwingsbord

Op 26 september moest nog een klein beetje schilderwerk worden gedaan. Niemand had in de gaten dat het waarschuwingsbord weg was. Zeker is dat het niet door de aannemer of de provincie is verwijderd. Het werk was die dag aangemeld bij de verkeerspost, maar niet bekend bij de Nederlandse Onderwatersportbond.

Door het ontbreken van het bord wisten de duikers niets van een verbod. Zelf maakten ze geen gebruik van een boei of vlag, omdat ze dat ‘onhandig’ vonden. De bemanning van het schip merkte geen activiteiten of luchtbellen op. Dus werden de palen neergelaten, vlak bij de duikers, die de schrik van hun leven kregen.

Aannames

Uit het onderzoek blijkt dat in geen van de werkdocumenten is vastgelegd dat er een populaire duikstek was. Er zijn ‘aannames gedaan over hoe informatie gedeeld zou worden en met wie’ , maar dat is niet gecheckt. Van tevoren is ook niet geïnventariseerd welke betrokkenen zouden moeten worden geïnformeerd. De aanwezigheid van recreanten is onderschat.